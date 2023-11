Dino D’Santiago deixa mensagem a Catarina Furtado: “Envolveste-me num interminável abraço”

Catarina Furtado esteve a assistir um concerto de Dino D’Santiago que, mais tarde, dedicou uma mensagem à apresentadora.

Dino D’Santiago utilizou as redes sociais para dedicar uma mensagem a Catarina Furtado que esteve na plateia a assistir a um concerto do artista.

“Há 20 anos, foi através de ti que percebi o quão sagrado é o momento em que estamos em cima de um palco. Tremia por todos os lados, ao caminhar por aquela sofisticada passadeira da ‘Operação Triunfo?, com medo de tropeçar antes mesmo de chegar ao centro daquele que era, na altura, o mais desejado lugar para um artista se projetar para o país”, começou por escrever.

“Duas décadas depois, graças a ti (por mais que o digas que não), passei de concorrente a júri do ‘The Voice Portugal’, um dos programas mais importantes da televisão portuguesa. O desafio que me custou aceitar primeiramente, mas que com o passar do tempo se revelou uma das experiências mais ricas e vulneráveis que vivi até hoje”, disse.

“Em 2003, tratavas-me por ‘puto’, e 20 anos passados, tiveste oportunidade de assistir pela primeira vez a um concerto meu, depois de várias tentativas que coincidiam sempre com a tua apertada agenda de trabalho. Foste uma das primeiras pessoas a comprar o bilhete e fizeste questão de levar contigo a tua filha Beatriz”, contou.

“Quando desci do palco, em direção ao meu camarim, ali estavas tu e a tua filha, esperando-me com um brilho no olhar e sorriso penetrante, que por momentos me levou a ‘fugir’ porque estava praticamente sem camisa e todo transpirado. Mas tu e a tua capacidade de nos desmontar, voltaste a chamar-me ‘puto? e envolveste-me num interminável abraço, que é fruto de uma intimidade que nasceu na magia dos bastidores. Antes de partirem, a Beatriz levou-me para um canto e fixou-se no meu olhar, para com um sorriso dizer: ‘Dino, tu transformas lugares tristes em felicidade’”, concluiu.