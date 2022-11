Dino d’Santiago lembra infância complicada: “Não é justo um ser humano crescer nessas condições”

Dino d’Santigo prepara-se para abrir o livro da sua vida no próximo programa “Alta Definição”, na SIC.

Com data marcada para o próximo sábado, 5 de novembro, Daniel Oliveira já partilhou um pequeno excerto da entrevista do cantor em que é possível ouvir o músico falar sobre as dificuldades que enfrentou durante a infância.

“‘As nossas roupas tinham as marcas do xixi ou das fezes dos ratos… as baratas cresciam no meio das nossas roupas, havia várias osgas… E aí tu começas a sentir que não é justo um ser humano crescer nessas condições e questionas: ‘isto é Portugal?’”, pode ler-se na legenda da publicação.

A caixa de comentários encheu-se de elogios da parte dos internautas. Destaque para o comentário de Dânia Neto que deixou apenas um emoji em forma de coração.