Diogo Amaral acordado de forma original pelo filho Mateus

Diogo Amaral foi acordado pelo filho mais velho, Mateus, de forma original. Logo pela manhã deste sábado, o ator serviu de prancha de surf.

De manhã é que se começa o dia e que o diga o intérprete da SIC que acordou com a energia do seu primogénito, que está em casa do pai durante esta quarentena devido à Covid-19.

“O Mateus é um despertador sempre original. Hoje de manhã fui várias coisas, entre elas uma prancha de surf”, relatou o profissional da estação de Paço de Arcos no perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B-RixlWAPZt/

Ao pequeno-almoço, segundo Diogo Amaral, houve ainda tempo para uma conversa original entre pai e filho sobre esta pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Perguntou-me durante o pequeno almoço: Mateus – Pai, o vírus já morreu, já podemos sair de casa? Pai – Não, puto, ainda não… Mateus – Yeaaaaaahhh, podemos ficar em casa o dia todo!!! Conclusão: Mateus é o maior!” pode ler-se.

Mateus, de cinco anos, é fruto do seu antigo relacionamento com a também atriz Vera Kolodzig. Recorde-se que o ator também é pai do pequeno Oliver, que nasceu durante a ex-relação com Jessica Athayde.

LEIA TAMBÉM: