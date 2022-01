Diogo Amaral conta episódio insólito do beijo com Luciana Abreu

Diogo Amaral contou o episódio insólito do beijo com Luciana Abreu, durante as gravações de “Floribella”, da SIC.

O ator esteve no programa das tardes da estação de Paço D’Arcos, “Júlia”, no qual falou sobre o início da carreira como ator, revelando um momento vivido nos bastidores da série que protagonizou com a atriz.

“Acho que a Luciana [Abreu] não sabe desta história. Esta historia é nojenta, mas vou contar”, afirmou o ator, ao relembrar uma cena de um beijo.

“Estava um camião dos bombeiros a despejar-nos água em cima e às tantas vem um assistente de realização atrás de mim dizer-me ao ouvido, muito discretamente: ‘Diogo, tens um macaco no nariz’. E quando me virei para o assistente de realização já não tinha. O que é que isto quer dizer? A Luciana Abreu comeu”, acrescentou.

Em “Floribella”, Diogo Amaral interpretou a personagem Frederico Fritzenwalden e fez par romântico com Luciana Abreu, Floribella.