Diogo Amaral e Jéssica Athayde divertem-se na praia com o filho

Diogo Amaral e Jéssica Athayde desfrutaram, esta terça-feira, 16 de março, de uma manhã de atividades na praia com o filho.

Com as altas temperaturas que se fazem sentir em todo o país, o ex-casal juntou-se para uma ida à praia com o filho em comum, Oliver, tal como fizeram questão de publicar no Instagram.

Com a praia deserta, os atores partilharam várias fotografias nas quais Oliver, de um ano, surge divertido a correr pela areia.

Diogo Amaral e Jéssica Athayde terminaram a relação amorosa meses depois do nascimento de Oliver. O ator é ainda pai de Mateus, do relacionamento também finalizado com Vera Kolodzig.