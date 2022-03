Diogo Amaral: “Na próxima vida devo fazer os filhos com a mesma mulher”

Diogo Amaral partilhou nas redes sociais um conselho que pretende pôr em prática “na próxima vida”: fazer filhos “com a mesma mulher”.

Depois de ter estado durante duas semanas com o filho Mateus, da relação com Vera Kolodzig, o ator esteve temporariamente na casa de Jessica Athayde para estar com o filho mais novo, Oliver, devido à Covid-19.

No entanto, esta segunda-feira fez um desabafo na conta de Instagram. “Estou com o Oli tenho saudades do Mateus, estou com o Mateus tenho saudades do Oli. Nota: na próxima vida fazer os filhos todos com a mesma mulher”, afirmou Diogo Amaral na legenda de uma fotografia com o filho mais velho.

https://www.instagram.com/p/B_PLf3FgZFi/