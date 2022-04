Diogo Amaral recorda disfarces de Carnaval que usou na infância

Diogo Amaral recordou, através das redes sociais, alguns dos disfarces de Carnaval que usou durante a infância.

Depois de acompanhar o filho mais velho, Mateus, esta sexta-feira, no desfile de Carnaval da escola, o ator juntou-se às celebrações e usou a conta de Instagram para partilhar alguns “tesourinhos”.

“Toda a gente vai partilhar uma foto dos filhos e eu só para ser do contra vou partilhar uma minha. Aquele ano que me mascarei de Zorro. Não pareço muito feliz com a ideia”, escreveu na legenda da publicação.

https://www.instagram.com/p/B80zypxAsm8/

“Acho muita graça a esta. O ano em que a minha mãe decidiu mascarar-me de ‘Joker’, ou de palhaço assassino, não tenho bem a certeza”, gracejou o intérprete de “Terra Brava” (SIC) numa outra fotografia publicada posteriormente.

https://www.instagram.com/p/B81GiR9Ajg_/