Diogo Beja e Mia Relógio vão ser pais pela primeira vez

Diogo Beja e Mia Relógio anunciaram, esta segunda-feira, 6 de junho, que vão ser pais pela primeira vez.

O anúncio foi feito através de uma publicação no Instagram do radialista e da “blogger”. O casal partilhou um vídeo com imagens dos dois para dar a notícia aos seguidores.

“Vamos falar de tempo. O melhor: o tempo que estamos juntos. O tempo que passo a olhar para o teu sorriso! O tempo em que rimos. Tempo de brindar. Tempos doces. Tempos de chuva, mas esperançosos. Tempo para os nossos. Tempo de amar. E tempo de pensar no futuro e saber que é contigo. Sem receios. Tempo de sermos felizes!”, lê-se na legenda.

Mia Relógio não conseguiu ficar indiferente e deixou elogios a Diogo Beja na caixa de comentários: “Obrigada a ti Diogo Beja, meu marido tão perfeito, tão dedicado, tão único! Obrigada por me amares de uma forma mágica, por seres luz nos meus dias, por me provares que o amor nos salva sempre”, começou por dizer.

“Obrigada por não me teres deixado desistir e por acreditares tanto que este dia ia chegar! Esta criança tão desejada e já tão amada nem sabe a sorte que tem no pai que lhe calhou! Eu sei a sorte que tenho e faço questão de agradecer por isso todos os dias. Amo-te ainda mais hoje e estamos só a começar”, rematou.

De seguida o locutor retorquiu: “Acreditava neste dia e acredito em muito mais. E acredito em ti! Vais ser uma mãe – citando-te – ‘do caraças’! Amo-te!”.

Na secção de comentários as mensagens de parabéns multiplicaram-se. “Que notícia maravilhosa! Parabéns meus queridos”, felicitou Catarina Raminhos. “É a vidinha a acontecer! Muitos Parabéns”, escreveu Vera Fernandes.