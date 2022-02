Diogo Clemente relata a presença de nove pessoas infetadas num supermercado

Diogo Clemente relatou a presença de nove pessoas infetadas com covid-19 num supermercado em Alcochete.

O ex-companheiro da cantora Carolina Deslandes relatou ontem a presença de várias pessoas infetadas com covid-19 num supermercado na zona onde reside, Alcochete.

“Alcochete dias de hoje, tempo de covid-19. Uma médica está dentro de um supermercado, uma grande superfície, e diz: ‘Olhe, eu estou aqui dentro destes corredores e vi passar uma pessoa que eu sei que tem covid-19. É meu paciente’”, explicou o artista no perfil de Instagram.

A operadora da caixa terá pedido, através do microfone, que a pessoa infetada se dirigisse à caixa e surgiram, de repente, nove pessoas.

“Não é o Governo que tem culpa, não é o Serviço Nacional de Saúde que tem culpa, não é ninguém que tem culpa. Este é um problema grave e este é que é o maior problema: a consciência”, rematou.

Nota: Pelas palavras de Diogo Clemente estarem no presente, a N-TV noticiou que o músico estaria no local. O artista explica ao nosso site que só relatou o sucedido e não estava presente. Ao intérprete e aos leitores as nossas desculpas.