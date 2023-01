Diogo Infante celebra aniversário do filho com mensagem ternurenta

Diogo Infante esteve em clima de festa esta sexta-feira, 27 de janeiro, pois o seu filho Filipe comemorou mais uma volta ao sol.

O jovem celebrou assim 20 anos e o pai “babado” não conseguiu deixar passar em branco a data especial. Através do seu perfil de Instagram o intérprete partilhou uma imagem e uma mensagem ternurenta para celebrar o aniversário do rapaz.

“Hoje o meu filhote faz 20 anos, 20! Isto passa a correr. Desejo-te o mundo e mais além. És uma pessoa muito bonita e eu tenho tanto orgulho em ti. Parabéns filho…”, escreveu.

Após a partilha do ator foram várias as mensagens de parabéns deixadas na secção de comentários. “Tanto orgulho no meu afilhado! Belo rapaz em todos os sentidos e parabéns aos pais, Diogo e Rui”, afirmou Catarina Furtado.

“Que esse miúdo de olhar e coração brilhantes, tenha uma vida cheia de sonhos realizados e sorrisos leves à volta! Parabéns”, atirou Fernanda Serrano.