Diogo Infante despede-se da personagem: “Não podia ter um final feliz”

Diogo Infante despediu-se da sua personagem, “Fred”, na novela da noite da TVI “Quero é Viver”. Intérprete admitiu que final não podia ser feliz.

Foi ao lado das protagonistas da novela da noite da TVI “Quero é Viver” – Rita Pereira, Sara Barradas, Rita Pereira, Fernanda Serrano e Joana Seixas -, que Diogo Infante se despediu do seu “Fred”.

“O meu ‘Fred’ de @queroeviverfc não teve um final feliz, não podia”, admitiu o ator numa publicação nas redes sociais.

“Precisamos acreditar num qualquer sentido de justiça, pelo menos na ficção. Representar o ‘Fred’ não foi fácil, o seu lado escuro incomodou-me de uma forma que tenho dificuldade em expressar, talvez por sentir que abusadores e manipuladores como ele existem mesmo e que muitas vezes escapam impunes”.

“Guardo as memórias do desafio, do convívio e de um trabalho que teve a coragem de abordar assuntos sérios de forma inteligente, sensível e consequente. Até já”, rematou Diogo Infante.