Diogo Morgado: “Tenho projetos entusiasmantes para 2023”

Diogo Morgado volta aos cinemas no filme de animação “O Incrível Maurice” e espera que o próximo ano continue a ser de recuperação para os artistas depois da pandemia que afetou os atores.

Durante as gravações de “Para Sempre”, a novela da noite da TVI, há dois anos, Diogo Morgado nunca escondeu como o trabalho em plena pandemia da covid-19 o afetou e ao próprio elenco. “A forma como nos relacionámos em plateau foi diferente, a maneira com sentíamos a equipa técnica tensa e receosa nas alturas em que os números de covid-19 dispararam… tudo isso passa para as cenas”, referia o ator em 2020.



Em 2022, o intérprete teve uma participação especial na série da RTP “Pôr do Sol”, no papel de um falso médico que vem de África e agora, com a pandemia aparentemente controlada, Diogo Morgado fala em “nova motivação”. “Este já foi um ano de recuperação, depois de dois anos muito complicados. Há a boa consequência de já não haver máscaras no rosto das pessoas e de existir um impacto positivo”, começa por referir, em declarações à N-TV.

“Espero que 2023 seja um ano de continuidade. Utilizei os últimos meses para encontrar ideias para argumentos ou produção, que é o que poderá surgir no próximo ano. Estou com um grande entusiasmo para seguir esse caminho”, acrescenta.



O artista falou com a N-TV a propósito da estreia, a 29 de dezembro, do filme de animação “O Incrível Maurice”, à qual empresta a voz a este gato divertido e distraído, ao lado da atriz Sara Prata e do cantor Toy. É a história de um felino de rua matreiro e de um bando de ratos educados, que pretende fazer companhia aos espetadores neste Natal. O filme de animação é uma adaptação de um dos romances infantis mais populares do escritor inglês Terry Pratchett.



“A história é muito divertida e é um gato que faz lembrar a atualidade em que vivemos e o que muitas vezes acontece com as pessoas nas redes sociais, ou seja, projeta-se para uma coisa que ele realmente não é”, refere o intérprete. “Há uma brincadeira com aqueles conceitos todos que temos dos gatos e este, por exemplo, não consegue cair de pé (risos)!”.



Recorde-se que Toy se estreia nas dobragens, ao dar voz a “Bronzeado”, o líder dos ratos amigos de Maurice e que Sara Prata encarna o papel de “Malícia”.