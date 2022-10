Diogo Piçarra desfruta de férias em família na Ilha do Sal

Diogo Piçarra fez as malas e foi de férias com a família para desfrutar de uns dias de sossego e praia na Ilha do Sal, em Cabo Verde.

Através do perfil da rede social Instagram, o cantor, de 32 anos, partilhou várias fotografias nas quais aparece a divertir-se com a companheira, Mel Jordão, e a filha do casal, Penélope.

O irmão do artista, André Piçarra, aconselhou o artista a aproveitar os dias na Ilha do Sal para ganhar algum bronze. “Aproveita a ilha para ganhar uma corzinha, okay?” escreveu, na secção de comentários.

Vários internautas não resistiram à partilha em família de Diogo Piçarra, deixando vários elogios no “post”. “Casal lindo”, “Muitas felicidades” ou “lindos” são exemplos de diversas palavras deixadas pelos fãs do artista.

O público pode acompanhar o trabalho do cantor no pequeno ecrã com o concurso “The Voice Portugal”, transmitido pela RTP1. No formato, o artista está como mentor ao lado de Carolina Deslandes, Dino D’Santiago e Marisa Liz.