Diogo Valsassina recorda início de relação com Ana Guiomar

Diogo Valsassina recordou o início da relação amorosa com Ana Guiomar, este domingo, com uma fotografia que remonta a 2004.

O ator da SIC surpreendeu os seus seguidores ao partilhar uma das primeiras fotografias com a apresentadora do programa da TVI “Ver Pra Crer”, enquanto casal, com cerca de 13 anos.

“A verdade é que passaram uma data de anos e eu continuo a achar fixe usar boné dentro de casa e com a pala para o lado”, gracejou o intérprete de “Terra Brava” na legenda da imagem.

Diogo Valsassina e Ana Guiomar conheceram-se e começaram a namorar em 2004, durante a participação na segunda temporada da série juvenil “Morangos Com Açúcar”, da TVI, em que se destacaram pela primeira vez em televisão, ao interpretarem as personagens Tojó Rochinha e Marta Navarro.

