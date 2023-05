Diogo Valsassina rendido aos D’ZRT: “Não é todos os dias que se pode ter 17 anos outra vez”

Diogo Valsassina foi um dos atores dos “Morangos com Açúcar” que esteve em palco no concerto dos D’ZRT e elogiou a banda.

Com vista privilegiada, a partir do palco, Diogo Valsassina esteve no concerto dos D’ZRT, banda que, como o ator, “nasceu” na série da TVI “Morangos com Açúcar”. Junto ao grupo de Edmundo, Cifrão e Paulo Vintém estiveram ainda nomes conhecidos como Pedro Teixeira, Sara Prata e Tiago Castro.

“Não é todos os dias que se pode ter 17 anos outra vez”, resumiu Diogo Valsassina nas redes sociais. “Não é todos os dias que se pode viajar no tempo e sentir esta alegria. Não é todos os dias que se tem esta gente toda à frente. A vossa história é a nossa história”, acrescentou.

“De um contentor/sala de Valverde em 2005 para aqui em 2023. Que história do caraças, a vossa história. A nossa história. Que noite épica. Obrigado D’ZRT”, rematou Diogo Valsassina.

Quanto ao concerto do passado sábado, na Altice Arena, em Lisboa, depois de ver o filho num holograma numa das músicas que Filomena Vieira, mãe de Angélico, teve de ser retirada da Altice Arena. Segundo o “site” “Holofote”, “Mena”, como é conhecida carinhosamente pela banda de Edmundo, Cifrão e Paulo Vintém, não terá aguentado a emoção e não voltou a ser vista no camarote que ocupava. Foi Edmundo Vieira a sossegar os milhares de espetadores que encheram a sala: “É só para dizer que a mãe do Angélico está bem”, disse o músico.