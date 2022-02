Diretor-geral da TVI, Nuno Santos, assinala aniversário com foto inédita

Nuno Santos, diretor-geral da TVI, fez questão de assinalar publicamente o dia em que completa mais um aniversário com uma fotografia nas redes sociais de quando era criança.

O diretor da estação de Queluz de Baixo surpreendeu, através do perfil de Instagram, os seguidores com uma imagem inédita da sua infância, em que aparece num jardim a brincar.

“19 de abril. A ideia é morrer novo o mais tarde possível”, escreveu, em jeito de “slogan”, o diretor-geral.

Na secção de comentários, destaque para as mensagens de parabéns enviadas por caras conhecidas. “Muitos parabéns Nuno! Muitos parabéns!” escreveu a atriz Ana Varela. “Parabéns! Parabéns! Parabéns!” atirou o apresentador Cláudio Ramos.

“Parabéns, querido querido Nuno!” comentou a apresentadora Tânia Ribas de Oliveira.

Este ano Nuno Santos tem mais um motivo para celebrar depois do nascimento, há poucos meses, da primeira filha em comum com Rita Monteiro. O responsável da TVI é, também, pai de Pedro, fruto da antiga relação com a jornalista Andreia Vale.