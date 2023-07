Dois anos após o casamento, Ariana Grande e Dalton Gomez estão separados

Foi em maio de 2021 que Ariana Grande e Dalton Gomez trocaram alianças no altar. Dois anos depois, o casal encontra-se em processo de divórcio.

Foi em dezembro de 2020 que Dalton Gomez pediu Ariana Grande em casamento, com um anel carregado de significado especial, uma vez que a pérola provinha de uma peça que outrora a avó lhe havia dado.

Em maio de 2021, o casal subiu ao altar e, além de alianças, trocou juras de amor eterno. A cerimónia foi privada e teve lugar na residência da cantora em Montecito, na Califórnia.

No entanto, parece que o fascínio chegou ao fim. O “site” “Page Six” avançou que o casal decidiu remar em direções opostas. “Eles tomaram a decisão juntos”, contou uma fonte à publicação.

Segundo as informações veiculadas, Ariana Grande e Dalton Gomez já estão separados desde janeiro, mas os rumores começaram a intensificar-se a partir do momento em que a artista norte-americana começou a aparecer em público sem aliança. Na Final de Wimbledon, todos os olhos estavam postos nas mãos de Ariana, que se mostrou descontraída ao lado dos amigos.

“Eles já estavam a ter problemas desde antes de janeiro, mas querem continuar a ser melhores amigos”, acrescentou a fonte.

Dalton não está a reagir bem

Ao contrário de Ariana Grande, Gomez estará inconformado com a decisão. “Ele não queria uma separação. Queria um conto de fadas, um final feliz, não esperava por isto”, explicou uma fonte à “US Weekly”.

“Apesar do caminho tortuoso por que têm passado, ele não está preparado para desistir do casamento. Ele vê-se a passar o resto da vida com a Ariana e irá fazer o que for necessário para superar isto”, notou outra pessoa próxima do mediador mobiliário à mesma publicação.