Dolores Aveiro rejeita lenço na cabeça no Catar: “Isso é que era bom”

O clã Aveiro rumou até ao Catar para assistir aos jogos da Seleção Nacional no Campeonato Mundial de Futebol e a última a chegar foi Dolores Aveiro.

Desde que chegaram têm sido vários os momentos partilhados nas redes sociais, nomeadamente um em que Katia Aveiro brinca com a mãe, Dolores Aveiro.

“Mãe, sabes que aqui tens que andar com a burca e só com os olhos de fora? É obrigatório, não podes andar assim com o peito de fora. É proibido andar com os óculos na cabeça. Tens que andar com a burca e só com os olhinhos de fora”, brincou a irmã de Cristiano Ronaldo, referindo-se ao “hijab”, o lenço que cobre a cabeça das mulheres.

“Isso é que era bom. A mim ainda não me falaram”, atirou de seguida Dolores Aveiro.