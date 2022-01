Drake mostra detalhes da festa de aniversário do filho

Drake partilhou, este domingo, 10 de outubro, alguns detalhes da festa de aniversário do filho, Adonis, nas redes sociais.

O “rapper” canadiano festejou no fim de semana o quarto aniversário do filho, com uma festa em que o pequeno Adonis contou com a companhia de um coelho vestido com a camisola do filme “Space Jam”.

Na fotografia que publicou no perfil de Instagram, o artista aparece ao lado do aniversariante à frente do bolo de aniversário. Os dois surgem animados com o momento festivo.

Lembre-se que Adonis Graham é fruto do caso amoroso de Drake com Sophie Brussaux, ex-atriz porno e, atual, diretora de arte.