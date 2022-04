Duarte Gomes e Filipa Nascimento vão viver juntos

View this post on Instagram

Dia dos namorados? Não ligo. Mas calhou estarmos em mudança. Mudança de casa, mudança de zona e numa casa que dentro da conjuntura parva que se vive hoje no mercado imobiliário de compra e arrendamento preenche os nossos requisitos. Começamos aqui mais uma fase da nossa vida e que acredito será a mais feliz. Nada acontece por acaso.