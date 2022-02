Eduardo Madeira brinca com batida de Marcelo Rebelo de Sousa

Eduardo Madeira é conhecido pelo seu sentido de humor e, mais uma vez, provou estar sempre em alerta e saber brincar com as situações.

Depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter batido com o carro, após sair do Conselho de Ministros, e as imagens se terem tornado virais, o humorista decidiu brincar com a situação.

O comediante, de 49 anos, partilhou um vídeo, no seu perfil de Instagram, onde se vê um outro carro a bater numa parede e depois numa carrinha.

“Presidente Marcelo esta manhã depois de ir ao multibanco”, legendou.

As reações à publicação não se fizeram esperar. “É o motorista do Rendeiro, está nervoso, se calhar devia ter mandado vir um Táxi do pai. Ai, espera, o pai também deve andar nervoso” serve a título de exemplo.