Eduardo Madeira celebra 49 anos com foto antiga

O humorista Eduardo Madeira partilhou nas redes sociais uma foto antiga para celebrar mais um aniversário.

O também ator completa, esta quinta-feira, 25 de fevereiro, 35 anos e, para assinalar a data especial, publicou no perfil de Instagram uma foto antiga, de quando era ainda um bebé.

“Guiné-Bissau, 25 de fevereiro de 1972, 10 hora da manhã, nasce este pedaço de mau caminho”, pode ler-se na publicação, na qual surge a ser batizado.

Eduardo Madeira é casado com Joana Madeira, com quem tem uma filha em comum, Leonor. O casal está à espera do segundo. O comediante tem ainda outro filho, Rodrigo, de uma anterior relação.