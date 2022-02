Em dia de entrevista a João Almeida, Goucha faz “pandan” com o ciclista

João Almeida, ciclista que durante 15 dias andou com a camisola rosa no Giro de Itália, esteve esta manhã na TVI e Manuel Luís Goucha vestiu-se a rigor.

O apresentador do “Você na TV!” quis fazer “pandan” com o ciclista – quarto classificado do Giro de Itália e que durante 15 dias vestiu a camisola rosa, de líder -, e usou um fato a preceito.

“Era lá capaz de vestir rosa se não fosse para receber o João Almeida!”, garantiu o comunicador, em jeito de brincadeira, nas redes sociais.

“Que elegante” ou “o Goucha é feito de todas as cores” foram alguns elogios feitos ao apresentador na TVI no perfil de Instagram.