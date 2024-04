Em lua de mel, Dânia Neto chora a morte da avó: “Descansa em paz”

Dânia Neto subiu ao altar no passado fim de semana e rumou até à lua de mel, mas acabou a ser surpreendida com más notícias.

Presa numa bolha de amor, Dânia Neto recorreu às redes sociais para anunciar a morte da avó. “As notícias que chegam de Portugal nem todas são as melhores. E a vida continua a mostrar-nos que a vida é agora, e está a acontecer”, escreveu.

“Uns iniciam novos ciclos, outros terminam os seus. Descansa em paz, avó”, completou, com um emoji de coração branco.

No passado fim de semana, a atriz trocou alianças com Luís Matos Cunha, numa cerimónia secreta em Coimbra. Depois do enlace, Dânia rumou com o marido até lua de mel, embora não tenha revelado o destino.

Recorde-se que o casal tem dois filhos: Salvador, de cinco anos, e António Maria, que completa um ano em setembro.