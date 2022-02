Em tempo de pandemia, Judite Sousa pede “resistência com disciplina”

A jornalista voltou às redes sociais para recordar as últimas férias na neve e aproveitou para dar a sua opinião sobre a pandemia do novo Coronavírus.

No início do ano, a ex-subdiretora de Informação da TVI esteve nas Maurícias e passou ainda por Itália e pelos Alpes Franceses. Esta terça-feira, no perfil de Instagram, Judite Sousa publicou uma imagem com a neve como fundo.

“Saudades destes dias. Viver um momento de cada vez”, começou por escrever a jornalista para, de seguida, abordar a pandemia do novo Coronavírus: “E resistir com disciplina e entender como tudo tem a sua razão de ser”.

Recorde-se que, nos últimos dias, a profissional tem-se mostrado bastante cautelosa com a “Covid-19” e tem partilhado a sua visão com os milhares de seguidores.