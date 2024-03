Emma Heming assinala 15º aniversário de casamento com Bruce Willis

O dia é de festa para Emma Heming e Bruce Willis: o casal completa 15 anos de casamento e a modelo não deixou a data passar em branco.

Nas redes sociais, Emma partilhou uma fotografia com o ator e escreveu: “Hoje assinala-se o nosso 15º aniversário de casamento! E hoje posso fazer uma escolha. Posso mergulhar na tristeza ou posso celebrá-los. Eu chamo a isso de ‘reestruturação notável’”, referindo-se aos últimos dois anos, em que Bruce Willis foi diagnosticado com afasia que acabou por evoluir para demência frontotemporal.

“A nossa união e conexão provavelmente estão mais fortes do que nunca. Temos duas filhas brilhantes, divertidas e saudáveis. Temos uma unidade familiar construída com respeito e admiração mútuos. E simples”, acrescentou.

“Eu simplesmente amo o homem com o qual me casei. Estou muito orgulhosa do que temos e continuamos a criar. Então, feliz aniversário de cristal para nós!”, rematou.

Recorde-se que Emma e Bruce são pais de Mabel, de 11 anos, e Evely, de nove. O ator é também pai de Rumer, de 35 anos, Scout LaRue, de 32, e Tallulah, de 29, frutos do casamento terminado com Demi Moore.