“Era uma vez.. Ou duas e três”: Marcantonio del Carlo apresenta novo projeto

Após o sucesso mundial de “Rabo de Peixe”, Marcantonio del Carlo apresenta novo projeto na área da representação.

Marcantonio del Carlo apresenta um novo espetáculo “Era uma vez.. Ou duas e três” no próximo dia 16 de junho, no hotel Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, em Lisboa. Neste espetáculo, o ator, além de dar vida à escrita de autores conceituados, pretende proporcionar uma “noite onírica, bem-humorada e de grande cumplicidade com o público”, lê-se em comunicado.

Durante o espetáculo, que está marcado para as 19.30 H, Marcantonio del Carlo irá homenagear, também, escritores portugueses e internacionais.

Dividido em três partes, o “Era uma vez.. Ou duas e três” é o primeiro projeto do ator italiano após a série “Rabo de Peixe”, que, depois da estreia no dia 26 de maio, já se tornou a sétima série mais vista de sempre da Netflix.

Recorde-se que, aquando do lançamento do cartaz, Marcantonio del Carlo falou sobre as gravações da segunda série portuguesa, a seguir a “Glória”, original da plataforma de “streaming”: “Em agosto do ano passado terminava de filmar um dos projetos que mais prazer me deu fazer. Não só porque finalmente pude representar em italiano, mas porque tinha uma personagem maravilhosa para interpretar”.