Érica Silva acusa TVI de manipulação na expulsão do “Big Brother”

Érica Silva, ex-concorrente da “Casa dos Segredos 4”, da TVI, recorreu ao Twitter para fazer uma acusação à estação de Queluz de Baixo.

“Depois querem dizer que não é manipulação?! A mais odiada, a sala. Não respeita ninguém na gala. SHAME ON YOU TVI”, escreveu a madeirense.

Em causa está a expulsão de Nuno Lopes, no passado domingo, dia 19 de setembro, do “Big Brother”.

No entanto, Érica Silva não foi a única a não concordar com a saída do concorrente de 29 anos e também no Instagram do “reality show” os fãs mostraram o seu descontentamento.

“Vamos tentar esquecer que Ana Barbosa era muito mais odiada que o Nuno, enfim”, “VOTAÇÃO MANIPULADA PELA TVI A Ana Barbosa foi a mais odiada a semana e agora no domingo já votam nela para salvar loool nem gastem o vosso dinheiro a votar ” e “Saída injusta”, são alguns dos comentários que se podem ler.