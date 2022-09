Ex-“BB” Jéssica Nogueira chega a Veneza, mas mala fica em Lisboa

Jéssica Nogueira aterrou em Veneza, Itália, contudo, a viagem não correu da melhor forma. É que a mala da ex-concorrente do “Big Brother” ficou em Portugal.

A ex-namorada do manequim Ricardo Oliveira viajou até território italiano para desfrutar de uns dias de férias. Porém, a ex-“BB” foi apanhada de surpresa com a informação de que a sua mala ficou no aeroporto de Lisboa.

“Chegar a Veneza e receber a notícia de que a minha mala de porão ficou em Lisboa… muito fixe”, começou por escrever, de forma irónica, no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Por sorte tudo o que eu preciso não trouxe, porque já está cá à minha espera”, acrescentou.

Jéssica Nogueira adiantou que não vai publicar mais nada nas redes por causa das “energias negativas”. “Não vou partilhar mais nada nos InstaStories porque aposto que aqui há muita energia negativa e inveja que me faz ter azar nestas coisas”, rematou.