Família Aveiro celebra 36 anos de Cristiano Ronaldo

A família Aveiro está a celebrar publicamente o aniversário de Cristiano Ronaldo com dedicatórias nas redes sociais.

O “internacional” português completa, esta sexta-feira, 5 de fevereiro, 36 anos e, para celebrar a data, a mãe, Dolores Aveiro, e as irmãs, Elma e Katia, partilharam mensagens no Instagram, nas quais destacaram o orgulho que sentem por Cristiano Ronaldo.

Dolores Aveiro realçou como “o tempo voou”: “Ontem nasceste e hoje fazes 36 anos. O tempo voou e mesmo assim tanta coisa aconteceu e marcou tanto as nossas vidas. Resta-me agradecer a oportunidade que Deus deu-me de ser tua mãe e de presenciar a tua obra maravilhosa neste mundo”.

A matriarca da família afirmou que deseja que “todas as mães tenham filhos, com carácter com humildade com gratidão e que honrem os pais” tal como o filho mais novo faz. “Não se trata de valores materiais, mas de valores, em carácter, humildade e gratidão e tu tens de sobra. Sentimento de que fiz um bom trabalho”, acrescentou.

Katia Aveiro recordou um texto que encontrou numa agenda antiga, escrito um mês antes da morte do pai, no qual realça os dias “difíceis” e “amargos”. Porém, a família encontrou força quando o futebolista recebeu o prémio de melhor jogador do mundo.

“Três anos depois tu foste o melhor jogador do mundo, ganhaste nesse ano tudo o que um jogador tinha para ganhar. E a promessa continuou, conquistas atrás de conquistas. Fazes 36 anos e lembrei-me dos tempos da gente todos juntos da união que perdura, do amor que foi construído em cima de lágrimas de lutas que só nós sabemos. E a história continua com os mesmos de sempre”, acrescentou.

Já Elma Aveiro destacou o “homem mais lindo, pessoa fantástica, pai maravilhoso, filho abençoado e o irmão único”.

“Não me vou alongar muito que a mana Katia já disse tudo meu menino, serás sempre meu menino, sabes o que significas para todos nós, como tempo voa. […] Dizer que te amo muito e que estarei aqui até meu último suspiro, orgulho da nossa vida. Deus te cuide sempre, tenhas dia feliz”, referiu.