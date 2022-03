Família de Cristiano Ronaldo assinala aniversário do filho de Katia Aveiro

A família Aveiro fez questão de assinalar publicamente o 11.º aniversário de Dinis, um dos filhos de Katia Aveiro, com diversas mensagens repletas de elogios.

Dolores Aveiro tem por hábito partilhar as datas importantes do clã com os seguidores no perfil de Instagram. Esta quarta-feira não foi exceção e, em dia de festa, a mãe de Cristiano Ronaldo deu os parabéns a Dinis.

“Hoje o meu neto Dinis faz anos. Que tenhas um dia super feliz, a avó gosta muito de ti! Parabéns, meu querido!” pode ler-se na descrição de uma montagem com várias fotografias em que surge o aniversariante.

Além de Dolores Aveiro, também Elma celebrou a ocasião com uma declaração amor ao sobrinho “traquinas”. “O traquinas da tia faz anos. Que sejas sempre o menino feliz, que este dia se repita por muitos e muitos anos! Um dia feliz amor da tia!” afirmou.

Já a mãe de Dinis, Katia Aveiro, escreveu: “É o dia do meu número dois. O menino de ideias fixas, o carinhoso e teimoso, o sonhador e brincalhão. O que sabe bem o que quer. O confiante e destemido. O meu pequenino já é um pré-adolescente. […] A mãe cá está para te agradar e agradecer a Deus por te ter como meu filho. Minha luz, minha vida. Deus te abençoe sempre. Feliz dia, amor da mãe!”

Por coincidência, Dinis faz anos no mesmo dia em que o tio Cristiano Ronaldo está em Portugal para defrontar, pela Juventus, o FC Porto em mais um jogo da Liga dos Campeões.