Família de Cristiano Ronaldo de luto. Elma e Katia Aveiro lamentam morte do tio

A família de Cristiano Ronaldo está de luto. Elma e Katia Aveiro lamentaram a morte de um tio, com uma mensagem de despedida.

A irmã mais velha do “internacional” português mostrou-se triste, no perfil de Instagram, com a notícia que recebeu da morte do seu tio.

“Mesmo longe é sempre muito triste receber esta notícia. Sei que todos vamos partir, uns primeiro do que os outros. Até breve, tio, descansa em paz!” pode ler-se na publicação feita por Elma Aveiro.

Já a irmã mais nova da família Aveiro confessou ter sido apanhada de surpresa: “Não esperava uma notícia destas. Pensei que te ia voltar a ver e rir contigo e dar-te um abraço. Não deu. Descansa em paz, tio!”.

Até ao momento, Dolores Aveiro ainda não reagiu publicamente.

Lembre-se que Cristiano Ronaldo vai estar ao serviço da seleção portuguesa, na próxima quarta-feira, 24 de março, para o encontro com o Azerbaijão em Turim, Itália, no arranque da fase de qualificação do Campeonato do Mundo de 2022.