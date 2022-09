Família quebra silêncio sobre morte de concorrente de “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”

A família de José, de 65 anos, que morreu nas gravações de “Quem Quer Namorar com o Agricultor”, quebrou o silêncio sobre o sucedido numa entrevista no programa “Júlia”.

Paula Coutinho, irmã do concorrente, explicou, durante uma entrevista ao programa das tardes, que autorizaram a estação privada a emitir imagens do irmão porque este estava “alegre” e “ansioso” que começasse o programa.

“Nós autorizámos porque ele estava tão alegre, ele estava ansioso que começasse para toda a gente ver, ele queria que toda a gente visse, estava tão feliz para começar, ele dizia ‘ai, vai ser de rir, vocês vão-se rir’”, começou por dizer, num vídeo promocional da entrevista que vai para o ar esta segunda-feira, 12 de setembro.

“No dia em que começar, vocês vão-se rir, porque tem coisas maravilhosas. Vamos fazer um lanche lá em casa, e vamos pôr uma mesa com um ecrã para todos vermos juntos”, acrescentou.

Por sua vez, a sobrinha de José, Catarina Coutinho, salientou que deram a autorização à SIC porque o seu tio andava “feliz”. “Acima de tudo por saber como o meu tio se sentia feliz. […] Por esta experiência, por tudo aquilo que estava a envolver e mais uma vez refiro a produção”, disse.

A sobrinha do concorrente adiantou que a SIC tratou do assunto de “uma forma muito humana”. “Todos foram excecionais, e toda a SIC, que tratou deste assunto de uma forma muito humana, e isso merece ser dito e ressalvado. E, por isso, só podíamos ir por esse caminho, e é uma memória muito bonita que fica dele, e são imagens que as pessoas vão gostar”, afirmou.