Famosos juntam-se para dar os parabéns a João Baião

João Baião completa 58 anos, esta sexta-feira, 8 de outubro, e para celebrar a data vários amigos e caras conhecidas juntaram-se para deixar testemunhos de parabéns.

Entre as várias mensagens que surgiram no Instagram, destaque para a da colega de ecrã e apresentadora Diana Chaves que realçou o quão o apresentador merece ser celebrado por fazer os colegas felizes.

“O João faz anos! E poderia ser um dia como os outros, mas não é. O João faz anos! É dia de celebrar. Porque ele gosta, porque nós gostamos, porque queremos celebrar a vida do João”, começou por afirmar.

“Todos os dias o João nos faz tão felizes! Não precisa de falar, basta estar! Mas fala e fala alto e muito e nós adoramos e rimos muito… e choramos… mas não há um único dia em que o João não nos faz felizes”, acrescentou.

“Por isso é dia de celebrar, de dançar, de cantar e sobretudo de agradecer por te termos nas nossas vidas”, rematou Diana Chaves.

Por sua vez, a amiga de longa data Tânia Ribas de Oliveira prometeu ao apresentador estar com ele a vida toda: “Parabéns, meu amor! Que seja um aniversário feliz, que te transborde as medidas da felicidade e do amor que todos os dias distribuis e que tanto mereces! Sempre contigo, para toda a vida!”

Já Rita Ferro Rodrigues declarou-se ao comunicador. “Todo o amor. Parabéns, meu querido e adorado amigo. O resto digo-te ao ouvido. Ti amo hoje, ontem, sempre”, escreveu a coordenadora de Programas do Canal 11.

Por fim, Daniel Oliveira, publicou duas fotografias, em que numa delas surge abraçado ao apresentador. “João ou a alegria de viver! Parabéns por tudo!” afirmou.