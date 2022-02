Famosos prestam tributo aos “melhores avós do Mundo”

Diversas caras conhecidas do público fizeram questão de homenagear os avós, que consideram “os melhores do Mundo”, com testemunhos emotivos nas redes sociais, no Dia dos Avós.

Cláudia Vieira foi uma das figuras conhecidas que elogiou, esta segunda-feira, 26 de julho, a sua “super avó”, realçando o papel motivador que esta teve, e deixou um “beijinho” à avó da filha Caetana.

“É dia das avós e tenho uma super avó que me inspira sempre, pela sua alegria, energia e atitude na vida! E depois deixo também um grande beijinho a avó da pequena acabada de batizar, a quem também tiro o chapéu pela mãe e avó incrível que é!” escreveu.

Já, Núria Madruga agradeceu aos avós dos filhos a dedicação e preocupação e lembrou ainda o seu pai, que morreu no ano passado.

“Os meus filhos têm a sorte de terem avós incríveis. Todos. Avós dedicados, orgulhosos, preocupados e cheios de Amor por todos os netos, de igual forma. É dia dos avós e quero fazer uma homenagem a estas pessoas maravilhosas que temos a sorte de ter na nossa vida. Infelizmente, o meu pai já não pode continuar esta viagem bonita com os seus campeões mas, tenho a certeza que está a sorrir e a olhar por eles. Obrigada avó Leopoldina, avó Constantino, avó Taty e avó Mário Rui. São os melhores avós do Mundo!”

Quem recordou a sua avó foi Rúben Vieira, mais conhecido por Ben na TVI. O apresentador do programa “Somos Portugal” mostrou-se com saudades da familiar: “É dia dos avós e tantas saudades que tenho eu da minha que tão feliz me fazia”.

A companheira de Rúben Vieira, Rita Ferro Rodrigues também salientou as saudades que tem dos seus avós. “Diz que hoje é Dia dos Avós. Para mim será sempre, todos os dias, enquanto as memórias de amor perdurarem em mim e até para além de mim. Avós queridos”, pode ler-se na publicação.

Por fim, Melanie Jordão, namorada do cantor Diogo Piçarra, apelidou os avós de “pais com açúcar”. “Os avós são pais com açúcar. Feliz dia dos avós!” desejou a companheira do artista.