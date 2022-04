Fanny Rodrigues feliz por fazer parte do elenco fixo de “Somos Portugal” (TVI)

Fanny Rodrigues mostrou-se feliz por fazer parte do elenco fixo do programa “Somos Portugal”, transmitido pela TVI aos domingos à tarde.

A comentadora do programa “Extra”,de análise a tudo o que se passa dentro do “Big Brother – Duplo – Impacto”, aceitou um novo desafio e vai juntar-se à “festa” de domingo com o “Somos Portugal”.

“Finalmente! Meus amores, faço parte do elenco fixo do ‘Somos Portugal’. Este grande projeto da TVI, que já leva tantos anos, e ao qual já fui convidada tantas vezes. Agora, sou uma deles”, afirmou.

De seguida, a apresentadora confessou que está a concretizar um sonho: “Um sonho tantas vezes sonhado em sussurros na minha cabeça que agora vai ganhar voz! E é já este domingo! Preciso de todos vocês!”

“Preciso que estejam connosco a mandar boas energias, a fazer figas e acima de tudo que estejam connosco a fazer a festa! Preciso que estejam comigo a viver o sonho”, rematou.

Fanny Rodrigues vai juntar-se a “Ben”, mais conhecido pelo camião do Ben, Mónica Jardim, Santiago Lagoá, Ana Arrebentinha e Zé Lopes para a condução do “Somos Portugal”.