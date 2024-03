Fãs habituam-se a Sara Sampaio loira e modelo soma elogios

Quando mudou de visual, os fãs de Sara Sampaio criticaram a mudança. Agora, começam a habituar-se e a modelo somou elogios na última partilha.

No início de fevereiro, Sara Sampaio surpreendeu os fãs ao mudar radicalmente de visual. Nas redes sociais, a antiga modelo da “Victoria’s Secret” surgiu loira e recebeu várias críticas.

Quase um mês depois, os seguidores de Sara começam a habituar-se a esta mudança e, na última publicação feita nas redes sociais, a modelo já somou inúmeros elogios.

Na caixa de comentários, as reações multiplicaram-se. “Gosto do teu novo cabelo”, “És tão bonita com o cabelo loiro”, “Incrível! Adoro a cor”, “Adoro o cabelo loiro! Fica incrível” e “Tão bonita” são alguns dos exemplos.