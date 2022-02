Internautas rendidos às semelhanças entre Cláudia Vieira e filha mais velha

Diversos internautas mostraram-se rendidos com as semelhanças entre Cláudia Vieira e a filha mais velha, Maria, fruto do relacionamento terminado com Pedro Teixeira.

A atriz opta por partilhar vários momentos em família no perfil de Instagram, quer seja ao lado do namorado, João Alves, ou das filhas Maria e Caetana. Esta segunda-feira, não foi excepção e a intérprete publicou uma fotografia ao lado da primogénita.

“Momentos nossos… momentos viciantes”, confessou a profissional da SIC.

Vários fãs apontaram para as semelhanças entre o rosto de Cláudia Vieira e de Maria. “Lindas demais! Narizinho igualzinho”, comentou uma seguidora. “Que giras! A miúda vai ser giríssima como a mãe! Grande pinta!” atirou outra.

Lembre-se que Maria nasceu durante o relacionamento amoroso terminado da atriz com Pedro Teixeira. Já a filha mais nova, Caetana, é fruto do namoro com o empresário João Alves.