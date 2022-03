Fátima Lopes mostra-se a caminho de Madrid para novo projeto

Fátima Lopes mostrou-se a caminho de Madrid, Espanha. A apresentadora revelou que vai a território espanhol preparar um novo projeto.

Depois de lançar o canal de YouTube com o “chef” Vítor Sobral, a comunicadora, de 52 anos, está ocupada a trabalhar num novo projeto. No perfil de Instagram, Fátima Lopes mostrou-se no aeroporto de Lisboa de partida.

“A caminho de Madrid para um novo projeto”, confessou a apresentadora.

Vários internautas enviaram mensagens de boa sorte à comunicadora. “Boa sorte e muito sucesso nesse novo projeto! Beijinhos”, comentou uma fã. “Muito êxito!” comentou um seguidor.

Desde que saiu da TVI, Fátima Lopes ainda não regressou ao pequeno ecrã de forma regular. Na altura, a apresentadora acabou por não explicar o porquê de ter abandonado o canal.

Recentemente, a comunicadora revelou que a sua saída da estação de Queluz de Baixo aconteceu devido ao acumular de diversas desconsiderações.