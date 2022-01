Fátima Lopes mostra-se a fazer coscorões: “Ficaram deliciosos”

Fátima Lopes mostrou os dotes que tem para a culinária. Com a ajuda da irmã, a apresentadora preparou os coscorões no dia de Natal.

A profissional da TVI publicou, esta sexta-feira, 25 de dezembro, no seu perfil de Instagram três fotografias do momento em que esteve com a irmã na cozinha a fazer coscorões.

“Eu e a minha irmã somos uma super dupla a fazer coscorões. Ficaram deliciosos”, escreveu na legenda.

“Deve ter um gosto delicioso queria provar um bocadinho”, “Isso é muita coisa. Fatinha muito doce… Tem bom aspeto” e “Receitazinha, por favor, porque tenho um guloso em casa que adora coscorões” foram alguns dos comentários que surgiram na publicação.