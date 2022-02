Fernanda Serrano assinala aniversário da filha mais nova com fotografias do parto

Cinco anos após o nascimento da filha mais nova, Fernanda Serrano partilhou nas redes sociais fotografias do parto.

A atriz mantém-se discreta quanto à vida pessoal, revelando apenas alguns momentos do crescimento dos filhos. No entanto, esta sexta-feira, Caetana completou cinco anos, uma data celebrada nas redes sociais de Fernanda Serrano com imagens inéditas.

“Hoje fazes cinco anos perfeitos! Amo-te meu bebé! Fazes a minha vida mais feliz todos os dias… Que seja assim para sempre”, escreveu a profissional da TVI na legenda da publicação.

Recorde-se que, além de Caetana, Fernanda Serrano é mãe de Maria, de 11 anos, do casamento terminado com Pedro Miguel Ramos.

LEIA TAMBÉM: