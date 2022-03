Fernanda Serrano e o divórcio de Pedro Miguel Ramos: “Fiz tudo bem”

Fernanda Serrano voltou a comentar o fim do casamento com Pedro Miguel Ramos. A atriz lembrou que sempre sonhou ter uma união como a dos pais.

A atriz da TVI esteve no “Conta-me”, à conversa com Maria Cerqueira Gomes, e recordou o divórcio do empresário Pedro Miguel Ramos.

“Consegui esvaziar o saco das possibilidades e isso dá-me uma certeza de que fiz tudo bem”, começou por afirmar.

Fernanda Serrano só lamentou não ter seguido o exemplo de estabilidade dos pais: “São pessoas que se respeitam, que se cuidam, que se amam e que eu não consigo ver dissociados um do outro. É um equilíbrio maravilhoso e muito raro”.

Sobre o namoro com o “personal trainer” Ricardo Pereira, Fernanda Serrano garantiu que não estava à procura de uma nova relação.

“Há ali uma nova era e nada me apeteceu mais do que estar sozinha com os meus filhos. E tu não premeditas e quando acontece tens de perceber se queres ou não, se já tens energia e força e novamente capacidade para amar ou não. Porque não?”, questionou, a concluir.