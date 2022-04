Fernanda Serrano lembra início de carreira com foto antiga

Fernanda Serrano lembrou, esta quinta-feira, 17 de dezembro, o início da sua carreira… como modelo.

A atriz da TVI, de 47 anos, encontrou no baú das recordações uma fotografia antiga em que surge mais magra e a desfilar. No momento de nostalgia, a intérprete publicou a imagem no perfil de Instagram.

“Um tesourinho que encontrei! Desfile do Nuno Tiago, antes de ser Polícia da Moda! Saudades dos tempos em tudo era mais leve”, confessou.

Rapidamente, surgiram na publicação diversos elogios a Fernanda Serrano. “Que brasa!” comentou uma seguidora. “A nossa rainha!” atirou outra.