Fernando Daniel: “Sou um pai atento e descontraído”

O cantor, pai da pequena Matilde, falou da experiência da paternidade e só lamenta não ter mais tempo para dormir.

Fernando Daniel voltou à estrada, com vários concertos agendados que esgotaram um pouco por todo o país. O cantor não esconde as saudades que tem da filha, Matilde, de seis meses, fruto da relação com Sara Vidal, ao mesmo tempo que é um dos mentores do programa de domingo da RTP1, o “The Voice Kids”.

“Está a ser uma experiência muito enriquecedora e estou a adorar ser pai”, diz o artista À N-TV, à margem da apresentação do “talent show” da estação do estado. Preparado para ser um pai “atento” e, ao mesmo tempo, “descontraído”, o artista defende que “a palavra-chave é o equilíbrio”.

“Controlador nunca, protetor sim, mas o que é demais também enjoa”, garante à nossa publicação.

Recorde-se que a pequena Matilde nasceu a 14 de dezembro do ano passado. “Olá filha. Prometemos dar sempre o nosso melhor. Somos a partir de hoje uma família, o teu porto de abrigo!” escreveu o artista na altura, no perfil de Instagram.