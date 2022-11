Fernando Rocha destaca final das férias: “Passei momentos inesquecíveis”

Fernando Rocha esteve de férias em Cabo Verde, sítio onde confessou ter vivido “momentos inesquecíveis”.

Através das suas redes sociais, o humorista decidiu assinalar o fim dos dias de descanso e partilhar alguns dos melhores momentos.

“Que férias incríveis, passei momentos inesquecíveis e conheci pessoas que as quero levar para o resto da minha vida”, começou por escrever.

“Acabaram as férias, mas saio de Cabo Verde de coração cheio. Adorei a ilha do Sal, adorei as praias, a gastronomia, mas o mais precioso desta ilha está no povo, que gente maravilhosa”, acrescentou.

“Obrigado à minha Deusa Feliz Sónia Rocha que, mesmo casados há 23 anos, continua-me a mimar como se fossemos namorados. Amo-te até rebentar isto tudo”, rematou.