Fernando Rocha sobre a família: “O meu maior património”

Fernando Rocha partilhou um retrato de família e aproveitou para se declarar à sua mulher, Sónia, e aos filhos, Catarina e Diogo.

“Se me pedirem para descrever o tamanho da minha felicidade só com uma fotografia, eu escolheria esta”, começou por escrever.

“Esta fotografia reflete a dimensão da minha felicidade. Construir família é o sonho de qualquer homem comum da nossa sociedade, é o principal objetivo de um chefe de família. Esta foto mostra o meu maior património, vejam se descobrem”, acrescentou.

“O difícil é construir uma família com os valores de família e nesta fotografia é isso que eu vejo, não só a família mas o apoio incondicional e inesgotável destas três pessoas. Prejudicaram-se muitas vezes para estarem ao meu lado a dar força, coragem e apoio”, disse ainda.

“Que três seres maravilhosos que eu tenho na minha vida. Ontem foi o dia D de um grande desafio que foi cumprido com sucesso e só foi bem sucedido porque vocês me apoiaram deram força mas acima de tudo, porque acreditam em mim”, afirmou.

“Obrigado por essa confiança e, para eu poder morrer feliz, queria duas coisas. Proteger-vos até ao fim da minha vida e nunca vos desiludir. Quanto a ti, Soninha, no momento do meu último suspiro, queria estar a olhar para ti e agradecer-te só com o olhar. (Como só nós costumamos comunicar) Obrigado família em especial à minha Deusa Feliz”, rematou.