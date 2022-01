Festa no rio Tejo: Nuno Eiró celebra 47 anos e junta amigos

Nuno Eiró completou 47 anos e fez a festa este sábado. O apresentador da TVI juntou amigos e o grupo festejou num barco, ao largo do Rio Tejo.

Uma festa no Tejo. Nuno Eiró festejou os 47 anos da melhor maneira e o apresentador da TVI juntou os amigos num barco no estuário do rio.

Segundo o “site” da revista “Nova Gente”, na festa estiveram, entre outros, a atriz Oceana Basílio, a jornalista Ana Patrícia Carvalho ou a colega da manhã Sara Sousa Pinto.

O apresentador das madrugadas da TVI fez anos na passada quinta-feira, mas apenas celebrou neste sábado. No perfil de Instagram, entre outras mensagens de parabéns, pode ler-se a da amiga e colega Marisa Cruz: “Parabéns Nuno Miguel! Desejo-te o melhor que o mundo tem. Continua essa pessoa linda que és”, escreveu a atriz e repórter da TVI.