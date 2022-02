Filha de Laura Figueiredo e Mickael Carreira recebe elogios: “Nunca imaginei que fosse tão linda”

Beatriz, a filha de Laura Figueiredo e Mickael Carreira, está a receber elogios nas redes sociais, depois de o seu rosto ter sido revelado através do lançamento de uma marca.

Apesar das várias fotografias de Beatriz que foram publicadas nas redes sociais desde o seu nascimento, o casal nunca tinha revelado o rosto da filha. No entanto, esta segunda-feira, foi exibido um vídeo promocional da marca Bela Fi, no programa “Casa Feliz”, da SIC, no qual foi mostrado a cara de Beatriz.

Laura Figueiredo e Mickael Carreira surpreenderam, assim, os internautas, que elogiaram Beatriz nas redes sociais e destacaram que nunca imaginaram “que fosse tão linda”.

“Nunca imaginei que fosse tão linda. Estou chocada”, referiu uma internauta. “A Bia ainda é mais linda do que alguma vez imaginámos”, afirmou outra.

“A Bia é linda. O sorriso é como o da tia”, destacou uma seguidora, referindo-se a Sara Carreira, que morreu a 5 de dezembro de 2020, na sequência de um acidente de automóvel.

Beatriz, de quatro anos, é a primeira filha em comum de Laura Figueiredo e Mickael Carreira.