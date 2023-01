Filha de Marco Costa já se encontra em casa

Marco Costa e Carolina Pinto já levaram a filha, Maria Emília, do hospital para casa. A namorada do pasteleiro partilhou uma imagem da bebé no lar.

Depois de terem anunciado a chegada da primeira filha em comum, a influenciadora digital revelou, esta quarta-feira, 25 de janeiro, no InstaStories, ferramenta do Instagram, que a bebé já está casa perto da família.

Antes de ir para casa, Carolina Pinto mostrou o primeiro encontro entre o seu filho, Vicente, e a filha mais nova, Maria Emília.

“Foi lindo este momento! Mais bonito que amar um, é amar dois. Chorei que nem uma perdida! Estou rendida ao início deste grande amor de irmãos”, confessou, na legenda de uma fotografia do momento.

Maria Emília nasceu a 22 de janeiro deste ano e o casal anunciou a chegada da bebé nas redes sociais. “Bom dia, mundo! Sou a Maria Emilia e nasci dia 22.01.2023, com 3, 270 kg. Sou o sonho, o amor e o coração dos meus pais em pessoa. Vou contar-vos um segredo… Acho que o meu pai chora mais que eu”, escreveram.

O namorado de Carolina Pinto e pasteleiro agradeceu as mensagens que recebeu depois do nascimento da filha: “Obrigado às milhares de mensagens lindas que tenho recebido. Sei que ficaram felizes por me verem realizar o sonho de uma vida. Obrigado a todos. Que onda de amor linda tenho recebido”.