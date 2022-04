Filha de Maria Cerqueira Gomes “apanhada” na noite com piloto de Fórmula 1

Francisca Cerqueira Gomes foi “apanhada” por internautas na noite a divertir-se com Pierre Gasly. As imagens estão a circular na Internet.

A filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes esteve divertir-se com o piloto de Fórmula 1 numa discoteca no Porto. Os dois foram gravados num vídeo que acabou por ser publicado nas redes sociais.

O piloto, de 26 anos, está de férias no Porto, tal como foi revelando no perfil de Instagram, com várias fotografias da cidade.

Lembre-se que a jovem atriz, no final do ano passado, viajou até Abu Dhabi para assistir ao Campeonato do Mundo de Fórmula 1, que consagrou Max Verstappen como o grande vencedor.

Na altura, Francisca Cerqueira Gomes contou com a companhia do pai nos Emirados Árabes Unidos.